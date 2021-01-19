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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Aç kalan tilki ilçeye indi

Aç kalan tilki ilçeye indi

Genel görüntü

Akalan Kamera Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Tilkiden görüntü
-Yiyecek ararken görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki kameraya yakalandı. İlçede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan hayvanlar, şehir merkezine inmeye başladı.
Şehir merkezine inen bir tilki, kısıtlamadan dolayı sakin olan sokakları gezerek yiyecek aradı. Bir vatandaş tarafından fark edilerek kamerayla kaydedilen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkiyi görüntüleyen vatandaş, zorlu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan tüm canlılara merhamet edip bir parça ekmek dahi olsa herkesin dışarıya bırakması gerektiğini söyledi.

(MT-MSA-Y)
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