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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aç kalan kurtlar şehre indi

Aç kalan kurtlar şehre indi

kurtların görüntüsü

( BURSA )- O anlar saniye saniye böyle görüntülendi BURSA

Cep Telefonu Çocuk Parkı 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Aç kalan kurtlar mahalleye kadar geldi. Kurtları gören vatandaş gözlerine inanamazken, hemen o anları kayıt altına aldı. Bir süre çocuk parkında ve çevrede yiyecek arayan 2 kurt daha sonra gelen sesler üzerine bölgeden hızla uzaklaştı. Geriye ise bu görüntüler kaldı. (SA-MŞ)
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