Aç kalan kurtlar şehre indi



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte aç kalan kurtlar şehir merkezine kadar indi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Aç kalan kurtlar mahalleye kadar geldi. Kurtları gören vatandaş gözlerine inanamazken, hemen o anları kayıt altına aldı. Bir süre çocuk parkında ve çevrede yiyecek arayan 2 kurt daha sonra gelen sesler üzerine bölgeden hızla uzaklaştı. Geriye ise bu görüntüler kaldı. (SA-MŞ)



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