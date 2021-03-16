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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Aç kalan köpek sıcak yuvaya kavuştu

Aç kalan köpek sıcak yuvaya kavuştu

Bitkin haldeki köpek

Rehabilitasyon Sokak Köpeği İpekyolu Harekete Geç Rehabilitasyon Merkezi 

-Köpeği iğnelerin yapılması

( VAN ) VAN

- Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'de açlıktan ölmek üzere olan sokak köpeği sıcak bir yuvaya kavuştu. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tarafından ulaşan ihbar videosunda durumu kötü olan sahipsiz sokak köpeği için harekete geçildi. Mahalleye giden ekipler, bitkin halde bulunan köpeği alarak Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Burada personel tarafından ayrı bir bölüme alınan köpeğin karnı doyurulduktan sonra aşıları yapıldı. DKPM ekipleri, baştan sona köpekle ilgilenen rehabilitasyon merkezi ve İpekyolu Belediyesi personeline teşekkür ettiler.
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