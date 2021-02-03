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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi

Aç kalan keklik sürüsü Habur Çayı'na indi

keklik

Ormanlı Kar Yağışı Hayvan Irak 

-karlı dağlar
-keklik sürüsü
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini gösteren dondurucu soğuklar en çok yaban hayvanları olumsuz etkiledi. Dağlarda aç kalan keklik sürüsü yiyecek bir şeyler bulamayınca Habur Çayına inip yiyecek aradı. Beytüşşebap'ta yoğun kar yağışı nedeni ile dağlar beyaza büründü. Yaban hayvanlar kar yağışı nedeni ile yiyecek bir şey bulamayınca köylere inmeye başladı.
Yiyecek bulamayan yüzlerce yaban keklik, Hisarkapı köyünde bulunan Habur Çayı kenarına inerek yiyecek arayışına girdi. Araçların sesinden korkan keklikler uzun süre beslendikten sonra tekrar sürü halinde dağa doğru uçtu. Hasan Uysal isimli vatandaş, Yaban Hayvanları Derneği bünyesinde haftada bir kere doğaya yem bıraktıklarını fakat bunun yetersiz olduğunu söyledi.

Uysal, "Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyesiyim. Her hafta artık yemek ve ekmekleri toplayıp belirli bölgelere bırakıyoruz. Beytüşşebap dağlarında binlerce yaban hayvan var ve bunların hepsi aç, çünkü yiyecek bir şeyler bulamıyorlar. Bizler de gönüllü ekibimizle özellikle ormanlık alanlarda yem ve mama bırakıyoruz. Bu keklikler içinde bir çalışma başlatacağız. Doğamız yaban hayvanlarla güzel" dedi.
(SG-YRT-
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