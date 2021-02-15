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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aç kalan domuzlar ilçeye indi

Aç kalan domuzlar ilçeye indi

Aç kalan domuzların yiyecek araması.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Gezin Ormanlı Cep Telefonu Yağan Kar Yağışı 


- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yağan kardan dolayı aç kalan domuzlar, ilçe merkezine inerek yiyecek aradı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tavşanlı'da etkili olan kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ile ormanlık alanda yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar ise şehre indi. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi çevresinde yiyecek arayan domuzların görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre şehirde gezinen domuzlar daha sonra Yaylacık ormanı bölgesine doğru kaçarak gözden kayboldular. (EFE-)
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