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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aç kalan domuz sahile indi

Aç kalan domuz sahile indi

Sahile inen domuzlardan detay

( BURSA ) BURSA

Amatör Kamera Kamera Amatör Cep Telefonu Yaban Domuzu 


- Bursa’nın Gemlik ilçesinde aç kayan yaban domuzu, sahile inerek bulduğu midyeleri midesine indirdi. Yaşanan ilginç anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Gemlik’e bağlı Narlı Dere sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olta balıkçılığı yapan ve teknesi ile Narlı limanı yakınlarında balık tutan Çağlar Özdemir isimli vatandaş, deniz kenarında midye yiyen domuz görünce hemen cep telefonu ile kayda girdi. Domuzun aç kaldığı için sahile kadar indiği ve deniz kenarında ne bulduysa yediği amatör kameralara bu şekilde yansıdı. Midyelerle midesini dolduran domuz daha sonra uzaklaştı. (GB-
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