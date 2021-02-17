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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan çakallar şehre indi

Aç kalan çakallar şehre indi

-Çakalların detay

Kamera Ormanlı Cep Telefonu Çakal 

--Çakalların çöp etrafında yemek araması
--Karla oynamaları

( BİLECİK ) - BİLECİK

- Bilecik'te aç kalan çakallar kent merkezine inerken, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde oturan bir vatandaş, evinin arkasındaki ormanlık alandan yola inen çakalları görünce hemen cep telefonuna sarıldı. Aç kalan 2 çakal yol kenarında bulunan çöp konteynırın etrafında yemek ararken, bu esnada karın keyfini çıkardılar. (CKT-Y)
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