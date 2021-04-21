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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan ayılar şehir merkezine indi, konteyner karıştırdı

Aç kalan ayılar şehir merkezine indi, konteyner karıştırdı

-kars-

Hastane Köpek Çöp Konteyneri Kış Uykusu Cep Telefonu 

-Çöp konteynerinde yiyecek arayan ayıdan detay görüntüler
-Anne ayı ve yavrularının yiyecek aramasından detay görüntüler
--hakkari-
-Ayı ve yavrusundan detay
-Devlet hastanesi duvarından detay

( KARS -HAKKARİ) KARS

- Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan boz ayılar, ilçe merkezine inmeye başladı.
Çöp konteynerine girerek yiyecek arayan yavru ayı dikkat çekerken, bir boz ayıda 3 yavrusuyla birlikte karınlarını doyururken görüntülendi.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan boz ayılar, yavrularıyla birlikte ilçe merkezine kadar geliyor. Geceleri karınlarını doyurmak için ilçe merkezine inan ayılar ise cep telefonuyla kaydedildi.Ayılar gören vatandaşlar korkmadan ayılara yaklaşarak görüntü çekerken, bir yavru ayı ise çöp konteynerinde yiyecek aradı. Konteynerin içine giren ayı renkli görüntülere sahne oldu. Bir başka ayı ise yavrularıyla birlikte ilçe merkezinde yiyecek arardı, anne ayı evirdiği çöp konteynerinde yavrularının karınlarını doyurmaya çalıştı. Anne ayı ve yavruları karınlarını doyururken, bir yavru ayı ise ayağa kalkarak etrafı gözetledi. O anlar anbean kaydedildi.Çöp konteynerine girerek gözlerde kaybolan yavru ayı zaman zaman ise başını çıkarak dışarıyı kontrol etti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, akıllara “Dikkat köpek var” uyarı yazısının yerine “Dikkat konteynerde ayı var” getirdi. HAKKARİ

– Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesi yakınlarına gelen ayı ve yavrusu görenleri şaşırttı.Kış uykusundan uyanan ayı ve yavrusu gece saat 00.30 sularında yiyecek bulmak için ilçenin Emir Şaban Mahallesi’nde bulunan Çukurca Devlet Hastanesi çevresinde gezinirken görüntülendiler. Ayı ve yavrusunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, anne ve yavrusu bir süre sonra gözlerden kaydoldu.
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