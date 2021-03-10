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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ABUJA - Nijerya'da işçi sendikaları yeni asgari ücret yasa tasarısını protesto etti

ABUJA - Nijerya'da işçi sendikaları yeni asgari ücret yasa tasarısını protesto etti

- Protesto gösterisinden görüntülerABUJA (AA) - Nijerya'da işçi sendikaları, hükümetin yeni asgari ücret yasa tasarısını protesto etti.Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresinin (TUC) çağrısıyla başkent Abuja 'da toplanan yüzlerce işçi, Unity Fountain Meydanı'ndan Ulusal Meclisin önüne kadar yürüdü.NLC Başkanı Ayuba Wabba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tasarının kabul edilmesi durumunda bazı eyaletlerde Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin onayladığı 30 bin naira (Yaklaşık 600 TL) asgari ücretin de altında maaşlar verilebileceğini belirtti.
Ülkede bazı işçilerin uzun süredir maaşlarını alamadıklarını kaydeden Wabba, alanların maaşlarının da mevcut asgari ücretin altında ve yetersiz olduğunu söyledi.

Wabba, hükümetin tasarıyı geri çekmesi için 3 gün süre verdiklerinin, aksi takdirde ülke genelinde grev başlatacaklarının altını çizdi.Tasarının yasalaşması halinde, her eyalet federal hükümetin müdahalesi olmadan kendi asgari ücretini belirleyebilecek.

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