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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Abu Dabi'de havai fişek gösterisi 35 dakika sürdü

- Abu Dabi'de havai fişek gösterisi 35 dakika sürdü

- Abu Dabi’de düzenlenen havai fişek gösterisinden görüntüler

(ABU DABİ) ABU DABİ

Havai Fişek Gösterisi Gökyüzü Havai Fişek Yeni Yıl 


- Abu Dabi'de yeni yıl, 35 dakika süren fişek gösterisi ile karşılandı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen dünyada yeni yıl coşkusu sürüyor. Abu Dabi'de 2021 yılı, 35 dakika süren fişek gösterisi ile karşılandı. Havai fişekler, şehirdeki 16 kuleden atılarak gökyüzünü aydınlattı. Abu Dabi'de Al Wathba alanını dolduran vatandaşlar ise, havai fişek gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.
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