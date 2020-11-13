Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım'



- Afyonkarahisar’da kaybolduktan 16 gün sonra sulama rögarında tüfekle vurulmuş halde cesetleri bulunan Cevdet ve Zeliha Uysal'ın ölümüyle bağlantısı olduğu iddia edilen iki kişi daha adliyeye sevk edilirken, cinayeti itiraf eden katil zanlısı Bünyamin A.’nın jandarmadaki ifadesi ise kan dondurdu.Dinar ilçesinde öldürülüp sulama rögarına atılan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal'ın (64) cinayetine ilişkin soruşturmanın kapsamı genişletildi. Pınarlı köyündeki bir kuyuda cesetleri bulunan yaşlı çiftin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Kadir A. ve eşi Fatma A. bugün adliyeye sevk edildi.Ablasını ve eniştesini katlettiğini itiraf eden Zeliha Uysal'ın erkek kardeşi Bünyamin A.’nın jandarmadaki ifadesinde, "26 Ekim saat 07.30 civarında çiftin evine konuşmak için gittim. Cevdet ve kız kardeşim Zeliha Uysal ile tartıştık. Daha sonra pompalı tüfekle ikisini de öldürdüm. Olayda kimseden yardım almadım, başından sonuna kadar tek başımaydım. Cenazeleri de kuyuya tek başıma taşıdım” dediği öne sürüldü.Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri olaya ilişkin, Zeliha Uysal'ın ağabeyleri Kadir A. ve Bünyamin A., eşleri Huriye A. ve Nazire A., yeğeni Ramazan A. ve annesi Fatma A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Kadir A.'nın oğlu Özcan A. ise dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanarak, Dinar'a getirildi.





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