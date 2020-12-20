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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Abisi ile tartışıp aracını yaktı

Abisi ile tartışıp aracını yaktı

İtfaiyenin araca müdahalesi ve aracın kurtarıcıya yüklenip götürülmesi

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

Jandarma Akalan 


- Gaziantep’te, bir şahıs tartıştığı abisinin otomobilini yaktı. Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesinde yaşayan Mahmut Y. Kardeşi Mustafa Y. ile ailevi problemlerden dolayı tartışmaya başladı.
Tartışmadan sonra Mustafa Y. ağabeyinin evinin önünde park halinde olan otomobilini kundakladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılmaz hale gelirken Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin titiz çalışması sonucu Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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