Abisi alışverişe gitti, otomobilde mahsur kalan çocuk ekipleri seferber etti

--itfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarmaya çalışması

--abisinin gelip kapıyı açma anı

--çocuğun araçtan çıkarılması



( ISPARTA ) ISPARTA



- Isparta’da otomobilde bırakılan 10 yaşındaki çocuk, abisinin gelmesi sonucu kurtarıldı. Isparta’da abisi tarafından otomobilde bırakılan 10 yaşındaki çocuk abisinin kapıyı kilitlemesi üzerine araçta mahsur kaldı. Çocuk, itfaiye ekipleri camı kırmak üzereyken son dakika da gelmesi üzerine kapının kilidi açılarak kurtarıldı. Olay, Çelebiler mahallesi 119. cadde üzerinde saat 14.00’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazaya alışveriş yapmak için giden Polat Gündüz, 32 EF 166 plakalı otomobilini cadde üzerine park etti. 10 yaşındaki kardeşini ön koltukta bırakarak araçtan ayrıldı. Abi Gündüz kapıyı açık bıraktığını zannederek uzun süre geri dönmedi.. Bunun üzerine araçta kapalı kalan çocuk fenalaşınca çevredekiler durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocuğu kurtarmak için uzun çaba sarf eden itfaiye ekipleri kapıyı açamayınca güvenlik önlemi alıp camı kırmaya çalıştı. O sırada olay yerine gelen abi Polat Gündüz polislere aracı açık bıraktığını zannettiğini söyleyip “ araç kilitli değil” deyince ortalık gerildi, polislerde neden o zaman burada 1 saattir bekliyoruz diyerek yanıt verdi. Araçtan çıkarılan çocuğuna çevredekiler tarafından su verildi.

Daha sonra abisi ile beraber evlerine gittikleri öğrenildi. (MEY

