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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Abdipaşa eski Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Abdipaşa eski Belediye Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

belediye önü tören

Sivil Toplum Kuruluşu Başsağlığı Belediye Başkanlığı Cenaze Namazı Cenaze Aracı 

-mevcut beld başkanı konuşma
-dualar
-cenaze namazı öncesi helallik
-cenaze namazı
-tabutun cenaze aracına alınışı

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’ın Abdipaşa Beldesinde 2 dönem Belediye Başkanlığı yapan Hasan Taşçı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Taşçı için belediye binası önünde tören düzenlendi.
Bartın’ın Abdipaşa beldesinde 1994-2004 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Hasan Taşçı (60) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eski Belediye Başkanı Taşçı için Abdipaşa Belediyesi binası önünde tören düzenlendi.
Törene CHP Bartın eski Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez, “Beldemiz için emek vermiş, uzun yıllar esnaf olarak çalışmış ve iki dönem belediye başkanlığı yapmış, halkımızın sevgi ve saygısını kazanmış Hasan Taşçı’yı son yolcuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Belediyemizin kurulmasında göstermiş olduğu gayretli çalışma ve azmi her zaman takdir edilir. Bu acılı günümüzde ebediyete uğurlayacağımız Hasan Taşçı’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına ise başsağlığı diliyorum” dedi.
Belediye binası önündeki törenin ardından Taşçı için Abdipaşa pazar meydanında öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Taşçı’nın cenazesi törenin ardından toprağa defnedildi. (BB-OA
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