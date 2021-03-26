- ABD'yi hortum vurdu: 5 ölü



- ABD'nin farklı bölgelerinde meydana gelen hortumlar evlerde büyük hasar oluştururken, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Hortumun en çok yıkıma yol açtığı Alabama eyaletinde 5 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin güneyinde meydana gelen hortumlar yıkıma yol açtı. Alabama eyaletinde rüzgarın hızının saatte 160 kilometreye ulaştığı şiddetli fırtına bazı evleri yıkarken, bazılarının çatılarını uçurdu. Hortumun geçtiği bölgelerde ağaçlar ve elektrik hatları devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı. Calhoun ilçe polisinden Matthew Wade, hortumun çoğunlukla kırsal alanı vurduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Wade, "Kalplerimiz, düşüncelerimiz ve dualarımız hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte. Onları sevdiğimizi bilmelerini sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Birmingham Ulusal Meteoroloji Servisi de halkı hortuma karşı uyardı. Pelham kentinde ise İtfaiye Şefi Michael Reid, yaklaşık 60 evin bölgeden geçen hortum nedeniyle büyük hasar gördüğünü belirtti.

Georgia eyaletine bağlı Coweta ilçesinde de etkili olan hortum nedeniyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi. Newnan polisi, acil durum görevlilerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü duyurarak bölge sakininden yola çıkmamalarını istedi. Coweta ilçesinde meydana gelen büyük hasar nedeniyle bugün devlet okullarının kapalı olacağı bildirildi.

Newnan Belediye Başkanı Keith Brady, şu ana kadar hortumdan kaynaklanan bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Georgia, Alabama, Tennessee, Kentucky ve Mississippi'de toplam 22 hortum oluştuğu kaydedildi. Hortumlardan 14'ünün Alabama'da görüldüğü vurgulandı.



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