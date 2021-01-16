Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- ABD'ye gitmek üzere yaklaşık 5 bin Honduraslı göçmen Guatemala'ya ulaştı

- ABD'ye gitmek üzere yaklaşık 5 bin Honduraslı göçmen Guatemala'ya ulaştı

polis-kontrol noktası

Uyuşturucu Polis Memuru Güvenlik Güçleri Kontrol Noktası Ev İşçisi 

-yürüyen göçmenler

( GUATEMALA ) GUATEMALA

- ABD'ye gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 5 bin Honduraslı göçmen Guatemala'ya ulaştı. Orta Amerika ülkeleri Honduras'tan ABD'ye gitmek üzere ayrılan 6 bin 500 Honduraslı göçmenden yaklaşık 5 bini El Florido'da kontrol noktasından geçerek Guatemala'ya ulaştı. Göçün ilk engelini aşan ve yoksulluk, işsizlik, çete ve uyuşturucu şiddetinden kaçan binlerce göçmen, Orta Amerika'dan Meksika'ya ve oradan da ABD'ye geçmek için binlerce kilometre yürüyor. Sınırı geçmeye çalışan göçmenler ile güvenlik güçleri arasında küçük çaplı çatışmalar çıkarken, Guatemalalı yetkililer sınırda yüzlerce göçmeni gözaltına aldı. 23 yaşındaki ev işçisi Dania Hinestrosa, "Onlar bize izin verene kadar buradan ayrılmayacağız. İşimiz veya yiyeceğimiz yok, bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye karar verdim" diye konuştu.
Göçün ilk engelini aşmayı başarabilen 5 bin kişi ise sınırı geçmeye devam etti. Guatemala'nın göç dairesinin sözcüsü Alejandra Mena, kuzeye doğru ilerleyen 6 bin 500 Honduraslı olduğunu belirtirken, Honduraslı bir polis memuru yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin kafile halinde otoyol boyunca kontrol noktasından geçtiğini bildirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı