- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: “Afganistan gibi bir ülkenin hiçbir tahliyesi acı ve çaresizliğin yakıcı görüntüleri olmadan gerçekleşemezdi”

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Afganistan’daki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

Sullivan, son 24 saatte ABD’nin 16 binden fazla kişiyi Afganistan’dan tahliye ettiğini belirterek, tahliye edildikten sonra ABD’ye getirilenlerin “biyometrik geçmiş kontrolüne” tabi tutulduğunu açıkladı.

Tahliyeler sırasında Kabil Havalimanı’nda yaşanan olaylara değinen Sullivan, Afganistan gibi bir ülkenin hiçbir tahliyesinin “acı ve çaresizliğin yakıcı görüntüleri” olmadan gerçekleşemeyeceğini belirtti.

ABD, havalimanına olası saldırılara karşı teyakkuzda Sullivan, ABD’nin Kabil Havalimanı’na karşı herhangi bir saldırıya karşı hazır olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden’ın herhangi bir saldırıya karşı sahadaki komutanlara tam yetki verdiğini ve olası saldırılara hazırlanmak için komutanların ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Sullivan, “DEAŞ veya başka bir terörist grup tarafından havalimanına yapılacak bir saldırı için en üst düzeyde teyakkuzdayız” dedi.

Sullivan, 31 Ağustos tarihinin uzatılıp uzatılmayacağı sorusundan kaçındı Sullivan, bir gazetecinin Biden'ın 31 Ağustos'taki ayrılma tarihini uzatıp uzatmayacağına dair gelen sorudan kaçınarak, yetkililerin her gün siyasi ve güvenlik kanalları aracılığıyla Taliban liderleriyle görüştüklerini belirtti.

ABD'nin Afganistan'dan ayrılmak isteyen her Amerikalıyı 31 Ağustos'taki son çekilme tarihine kadar ülkeden çıkarma taahhüdünün arkasında durduğunu aktaran Sullivan, "Şu an ile 31 Ağustos arasında çıkmak isteyen herhangi bir Amerikalıyı dışarı çıkarmak için zamanımız olduğuna inanıyoruz" dedi.

Sullivan, ABD’nin Afganistan’dan geri çekilme kararını savunarak, Kabil ne zaman düşürse düşsün tahliye edilmesi gereken Amerikan vatandaşları olacağını belirtti.

Kabil'de "binlerce" ABD’li kaldığına inandığını belirten Sullivan, kesin bir sayı vermeyi reddetti.