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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'de

- ABD Savunma Bakanı Austin İsrail'de

Lloyd Austin'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı’a geldiği anı

( TEL AVİV ) TEL AVİV

İngiltere İran Askeri Yardım Uluslararası İsrail 


- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmek üzere İsrail'e geldi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli üst düzey yetkililer ile görüşmek üzere ülkenin Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı’na geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından İsrail’e ilk kez gelen Austin’in, Tel Aviv’deki temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesi bekleniyor. Austin’in 2 gün sürecek ziyareti sırasında yapacağı görüşmelerde güvenlik meseleleri, ABD'nin askeri yardımı dahil olmak üzere İran, Suriye ve Lübnan ile ilgili konular ele alınacak. Austin’in, güvenlik meselelerindeki uluslararası işbirliğinin önemi üzerinde durmak için İsrail ile başladığı ziyaretlerine, Almanya, Belçika’daki NATO merkezi ve İngiltere ile devam edeceği açıklandı.
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