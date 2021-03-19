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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı geçişti

ABD savaş gemisi 'USS Monterey' İstanbul Boğazı geçişti

Savaş gemisinin geçişi

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-Güvertedeki mürettebat
-Güvertedeki askeri helikopter
-Eşlik eden bot
-Genel ve Detay

( İSTANBUL -ÖZEL)-Kruvazörün güvertesinde askeri helikopter olduğu görülürken, mürettebatı ise sahili izlemesi dikkat çekti-Savaş gemisi Karadeniz’de deniz güvenliği operasyonlarını yürütecek İSTANBUL

- Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey' İstanbul Boğazı’ndan geçti. Güvertesindeki askeri helikopter dikkat çeken kruvazörün mürettebatının ise sahili izlediği görüldü.
Kruvazörün Karadeniz’de deniz güvenliği operasyonlarını yürüteceği öğrenildi. Doğu Akdeniz’de İsrail Deniz Kuvvetleri’ne bağlı hücumbotlarıyla ortak tatbikat yapan ABD Donanmasına ait 61 borda numaralı güdümlü füze kruvazörü 'USS Monterey' saat 17.00 sıralarında Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği kruvazörün geçişi esnasında geminin mürettebatı güverteye çıkarak uzun süre sahili izledi. Yaklaşık bir saatte boğaz geçişini tamamlayan kruvazörün arka güvertesinde ise askeri helikopter olduğu görüldü.
Karadeniz’de deniz güvenliği operasyonlarını yürütecek Öte yandan Doğu Akdeniz’de İsrail Deniz Kuvvetleri’ne bağlı hücumbotlarıyla ortak tatbikat yapan USS Monterey'in, Karadeniz’e deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek için ilerlediği kaydedildi. Öte yandan 2016'dan beri ilk kez, Amerikan Ticonderoga sınıfı füze bir kruvazörün Karadeniz’e girdiği bilgisine ulaşıldı. (DCC-
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