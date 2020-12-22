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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- ABD Sağlık Bakanı Azar ve Dr. Fauci Covid-19 aşısı oldu

- ABD Sağlık Bakanı Azar ve Dr. Fauci Covid-19 aşısı oldu

-Fauci ve Azar’ın aşı olduğu anlar

(WASHINGTON) WASHINGTON

Fenomen Canlı Yayın Rektör 


- ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’ye, Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozları canlı yayında vuruldu. ABD’de üst düzey isimler halka aşıların güvenli olduğunu göstermek amacı ile canlı yayında Covid-19’a karşı aşılanmaya devam ediyor. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’ye Maryland eyaletine bağlı Bethesda’da Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozu canlı yayında vuruldu. Ülkenin geri kalanına bu aşının güvenliğine ve etkinliğini son derece güven duyduğumun bir sembolü olarak canlı yayında aşı olacağını belirten Fauci, “Aşı olma fırsatı olan herkesi teşvik etmek istiyorum. Böylece bu ülke üzerinde bir koruma perdesine sahip olabiliriz. Bu salgını sona erdirir" dedi.
Bu sürecin bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade eden Fauci, "Şu anda gördüğümüz şey, gerçekten eşi görülmemiş bir fenomene yol açan yıllarca süren araştırmaların doruk noktasıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Azar ise yaptığı açıklamada, aşıyı "olağanüstü" bir bilimsel başarı olarak nitelendirerek, aşıyı almak için oturduğu sırada aşıya "tamamen güvendiğini" aktardı. Azar, emeklerinden dolayı Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) teşekkür etti. Bakan Azar, "Hepimiz yeni bir virüsün dünya çapında yayılmasından sonraki bir yıl içinde güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmanın imkansız bir şey olmadığını söylemiştik" dedi.
Öte yandan Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, canlı yayında dün ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’a, 18 Aralık'ta ise ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence yapılmıştı. Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kocası Doug Emhoff'un ise gelecek hafta aşı olması bekleniyor.
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