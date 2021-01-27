Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’dan onay

- ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’dan onay

SENATO DETAY

(WASHINGTON) WASHINGTON

İstihbarat Nato Rektör 


- ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’ın Dışişleri Bakanlığı’na aday gösterdiği Antony Blinken’ı onayladı. ABD senatosu, Başkan Joe Biden'ın kabinesi için aday gösterdiği isimleri teker teker oylamaya devam ediyor. Senato’da yapılan oylamada Biden’ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Antony Blinken 78’e 22’e oy ile Senato’dan onay aldı. Senato Biden’ın aday gösterdiği 4 isme şu ana kadar onay verdi Senato, şu ana kadar Biden’ın kabinesi için aday gösterdiği 4 isme onay verdi. Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines’ın ardından Blinken’ın da Senota’dan onay alması ile Biden ulusal güvenlik ekibindeki 3 kilit ismi göreve getirmiş oldu. Senato, dün yaptığı oylamada ise Biden’ın Hazine Bakanlığı görevine aday gösterdiği Janet Yellen’e onay vermişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement