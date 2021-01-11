- ABD’nin seçilmiş Başkanı Biden’a Covid-19 aşısının ikinci dozu yapıldı

- ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, canlı yayında Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı. ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’a 21 Aralık’ta canlı yayında Delaware eyaletine bağlı Newark’taki ChristianaCare Hastanesi’nde pratisyen hemşire Tabe Masa tarafından Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşısının ilk dozu yapılmıştı. Biden’a 21 gün sonra yeniden canlı yayında ChristianaCare Hastanesi’nde baş hemşire Ric Cuming tarafından Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ikinci dozu vuruldu. Biden, aşının ardından yaptığı açıklamada, "Bir numaralı önceliğim elimizden geldiğince hızlı bir şekilde insanların kollarına aşı yaptırmak" ifadelerini kullandı. Kendi Covid-19 görev gücü ile sanal olarak görüşeceğini belirten Biden, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Covid-19 ile mücadele ekibinin iddialı aşılama oranı hedeflerine ulaşacağına güvendiğini belirtti. Biden, "Günde üç veya dört bin kişinin ölmesi kabul edilemez” diyerek, salgınla mücadele planının detaylarını perşembe günü açıklayacağını aktardı.
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