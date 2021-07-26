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- ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar sona erecek - ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi ile bir araya geldi
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar sona erecek - ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi ile bir araya geldi

- ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar sona erecek - ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi ile bir araya geldi

-ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin görüşmesinden detaylar

( ERBİL ) - ABD’nin Irak'taki muharebe misyonu yıl sonuna kadar sona erecek- ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı el-Kazımi ile bir araya geldi ERBİL

Terörle Mücadele Devrik Lider Geri Çekilme Basın Toplantısı Terör Örgütü 


- ABD Başkanı Joe Biden, ABD’ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Biden, ABD'nin Irak'taki muharebe misyonunun yıl sonuna kadar sona ereceğini açıkladı.
ABD’nin Afganistan'dan geri çekilmesi devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Irak'ta muharebe misyonunun da yıl sonuna kadar sona ereceğini duyurdu. ABD’ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Beyaz Saray’da bir araya gelen Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında yıl sonuna kadar ABD'nin Irak'taki muharebe misyonunun resmen sona ereceğini kaydetti.
ABD'nin Irak’ı istihbarat alanında desteklemeye ve Irak ordusunu eğitmeye devam edeceğini belirten Biden, ABD askerlerinin görevinin eğitim ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi kapsayacağını vurguladı. Biden, "Irak'taki rolümüz, hazır olmak, eğitmeye devam etmek, destek olmak, yardım etmek ve ortaya çıktıkça DEAŞ ile mücadele etmek olacak, fakat yıl sonundan önce bunu yapamayız" ifadelerini kullandı. ABD'nin Irak’a terörle mücadele alanında yardımının süreceğini belirten Biden, iki ülke arasındaki ortaklığın başkanlık döneminde de devam edeceğini ve Irak’ta bulunan askerlerinin muharebe görevinde bulunmayacağını kaydetti.
Ayrıca ABD'nin Irak'a korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede aşı desteği sağlayacağını aktaran Biden, ABD'nin COVAX Covid-19 aşı programı kapsamında Irak'a 500 bin doz Pfizer-BioNTech aşısı sağlayacağını ifade etti.
Başbakan el-Kazımi ise ikili görüşme sonrası yaptı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ortaklığı olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki işbirliğinden dolayı mutluluk duyduğunu ve ABD ile ilişkilerinin sağlık, kültürel ve birçok farklı alanı kapsadığını aktardı. ABD birliklerinin Irak'a gönderilmesinin üzerinden geçen yaklaşık 18 yılın ardından şu anda ABD'nin Irak'ta DEAŞ militanlarına karşı mücadele adına 2 bin 500 askeri bulunuyor. ABD, 2003 yılı Mart ayında Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin hükümetinin kitle imha silahlarına sahip olduğu iddia ederek Irak'ı işgal etmiş ve Saddam Hüseyin iktidardan indirilmişti. Fakat iddia edilen kitle imha silahları bulunamamıştı.
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