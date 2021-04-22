- ABD’nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katılacağı 'İklim Zirvesi' başladı

-- Biden, Harris ve Suga'dan görüntüler



(WASHINGTON) WASHINGTON



- ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine 40 ülke lideri ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımı ile 2 gün boyunca çevrimiçi olarak yapılacak olan İklim Zirvesi, ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açılış konuşması ile başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Mart’ta 40 ülke lideri ve Avrupa Birliği’ni (AB) İklim Zirvesi’ne davet etmişti. Biden’ın daveti üzerine söz konusu ülkeler ve AB’nin katılımı ile ABD’nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek İklim Zirvesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in açılış konuşması ile başladı.

Açılış konuşmasına, zirvede bulunan liderlere katılımları için teşekkür ederek başlayan Harris ilk olarak, ayrı ülkelerinden gelen tüm liderlerin ortak noktasının iklim krizi olduğuna dikkat çekti. Harris, ABD'de son zamanlarda yaşanan kasırga ve doğal afetlere değinerek, iklim krizi ile hızlı ve müşterek bir şekilde yüzleşilmesi gerektiğini belirtti.

Harris, "Küresel olarak hızlı ve birlikte hareket etmemiz zorunludur" ifadelerini kullandı. Bu ortak çalışma için yenilenebilir enerji ve yeni teknolojilerin gerekliliğini ifade eden Harris, çalışmaların daha sağlıklı topluluklar ve daha güçlü ekonomiler oluşturma şansı sunacağını da kaydetti.

Ayrıca Harris, iklim krizine karşı gerçekleştirilecek gelişmelerde adaletin önemine de değindi. "Harekete geçmeye karar veriyoruz" İklim Zirvesi'ni memnuniyetle karşılayarak sözlerine başlayan Başkan Biden, zirvede sera gazı emisyonları için yeni bir hedefi açıklarken, dünya liderlerini iklim değişikliğiyle toplu olarak mücadele etmeye çağırdı. Konuşmasında zirvenin ve önümüzdeki 10 yılda alınacak kararların önemine değinen Biden, bilim adamlarının önümüzdeki 10 yılın dünyanın geleceği için belirleyici bir özeliğe sahip olduğunu ifade etti.

Biden, "İşaretler açık, bilim inkar edilemez ki, eylemsizliğin maliyeti sadece artmaya devam ediyor. ABD beklemiyor. Sadece federal hükümetimiz olarak değil, ülkemizin her şehri ve eyaleti, küçük işletmeler, büyük şirketler, her alanda ABD'li işçiler, harekete geçmeye karar veriyoruz" ifadelerini kullandı. İklim krizini ele almanın istihdam oluşturma yönüne dikkat çeken Biden, altyapı yatırımını teşvik etmeye devam ettiğini bildirerek, “İklim hakkında konuştuğumda, işleri düşünüyorum. İklim tepkimizin içinde olağanüstü bir iş imkanı ve harekete geçirilmeye hazır ekonomik fırsat yer alıyor. Hem bugün kullanabileceğimiz, hem de yarın icat edeceğimiz temiz teknolojiyi üretmek ve dağıtmak için kritik bir altyapı oluşturmak istiyorum" dedi.

ABD, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 50 azaltmayı hedefliyor Biden, ABD'nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar, 2005 yılında belirlenen seviyeye göre yüzde 50 azaltmayı hedeflediğini kaydetti.

Başkan Biden, "ABD, bu yatırımları sürdürerek ve bu insanları çalıştırarak, bu 10 yılın sonunda sera gazlarını yarı yarıya azaltma yoluna koyuldu. Ülke olarak bu yöne doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. "Hiçbir ülke bu krizi kendi başına çözemez" Dünya liderlerini kendisine katılmaya çağırarak, yönetiminin bu konudaki desteği harekete geçirme becerisinin temel bir testini gerçekleştiren Biden, "Hepinizin bunu tam olarak anladığını bildiğim gibi, hiçbir ülke bu krizi kendi başına çözemez. Hepimiz ve özellikle dünyanın en büyük ekonomilerini temsil eden bizler, adım atmalıyız. Temiz enerji geleceğine harekete geçen ve insanlarına cesur yatırımlar yapanların, yarın iyi işleri kazanacağını ve ekonomilerini daha dirençli ve rekabetçi hale getireceğini biliyorsunuz" dedi.

Suga: "Japonya karbon emisyonunun azaltılmasında liderliğe hazır" Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki hedeflerini açıkladı.

İklim değişikliği ile mücadelenin yalnızca bir ülkenin çabasıyla mümkün olmayan ve uluslararası işbirliğini gerektiren bir süreç olduğunu hatırlatan Suga, ülkesinin karbon emisyonunun global ölçekte azaltılmasında liderlik göstermeye hazır olduğunu söyledi.



Suga, Japonya'nın 2013 mali yılında yüzde 26 olarak açıkladığı karbon salınımını azaltma hedefini yüzde 46'ya çıkararak geleceğe devasa bir adım attığını ifade etti.

Hükümet olarak, sıfır karbon emisyonu hedefini 2050'ye dek gerçekleştirmeyi taahhüt ettiklerini kaydeden Suga, bu hedefin Japonya'nın büyüme stratejilerinin temel dayanağı olduğunu sözlerine ekledi. Japonya Başbakanı,"2050 hedefimiz doğrultusunda ve şimdi daha da büyük bir hedef olarak 2030'a kadar sera gazı emisyonunu yüzde 46 oranında düşürmeyi hedeflediğimizi ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.



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