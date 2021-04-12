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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD’nin Bağdat Büyükelçisi: “Irak ordusu ve peşmergelere desteğimiz sürecek”

- ABD’nin Bağdat Büyükelçisi: “Irak ordusu ve peşmergelere desteğimiz sürecek”

Barzani ve Tueller görüşmesi

( ERBİL ) ERBİL

Hükümet Terör Örgütü 


- ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Irak ordusu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ait peşmerge güçlerine verilen desteğin devam edeceğini vurguladı. ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi ziyaret etti. IKBY Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Tueller ve Barzani görüşmesinde Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerin yanı sıra iki taraf arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtildi. IKBY hükümetinin ve Peşmerge Bakanlığı’nın yaptığı reformları memnuniyetle karşılayan Tueller, ülkesinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda Irak ordusu ve peşmerge güçlerine verilen desteğin devam edeceğini vurguladı. Irak’ın geçtiğimiz günlerde onaylanan 2021 bütçesinin de ele alındığı görüşmede Barzani, hükümetin bütçe yasasına bağlı kalacağını vurgulayarak Irak hükümetine de görevlerini yerine getirmesi için çağrıda bulundu. ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Tueller ise IKBY hükümetinin 2021 bütçesinin onaylanması için gösterdiği çaba nedeniyle Barzani’ye teşekkür etti.
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