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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD-Meksika sınırında insanlık dramı: Çocukları duvardan atıp kaçtılar

- ABD-Meksika sınırında insanlık dramı: Çocukları duvardan atıp kaçtılar

termal kamera görüntüsü

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-duvara çıkan insan kaçakçısının çocukları ABD tarafına bıraktığı anlar
-İki insan kaçakçısının kaçtığı anlar

(TEXAS) TEXAS

- ABD-Meksika sınırında 3 ile 5 yaşındaki iki kız çocuğu, insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan ABD tarafına atıldı. ABD'de Sınır Devriyesi tarafından yayınlanan termal kamera görüntüleri, mültecilerin yaşadığı dramı bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde, insan kaçakçılarının Meksika tarafından 3 ile 5 yaşındaki iki Ekvadorlu kız çocuğunu metrelerce yükseklikteki duvardan ABD tarafına attığı, daha sonra hızla kaçtıkları görüldü.
El Paso Sınır Güvenliği Şefi Gloria I. Chavez yaptığı açıklamada, "Şu anda Meksika'daki ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve bu acımasız insan kaçakçılarını, yasalar çerçevesinde sonuna kadar cezalandırabilmek için tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.
Kız çocuklarının sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce hastaneye, daha sonra geçici bekleme tesisine getirildikleri belirtildi.
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