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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Sudan'da

- ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Sudan'da

Hartum'un uluslararası havaalanından detay

Ekonomik Yaptırım Milyar Dolar Uluslararası Başkent Saldırı 

-Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in karşılama töreni

( HARTUM ) HARTUM

- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ilk kez Sudan'a ziyaret gerçekleştiriyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Sudan'a ziyaret gerçekleştiriyor. ABD’nin Sudan’ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmasının ardından ABD Hazine Bakanı tarafından Sudan’a ilk kez ziyaret gerçekleştiriliyor. Mnuchin, Hartum Uluslararası Havalimanında Sudan Maliye Bakanı Heba Mohammed Ali ve Sudan'daki ABD’li Diplomat Brian Shukan tarafından karşılandı. Mnuchin, Hartum’da Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ile bir araya geldi. Mnuchin’in, Hartum’daki temasları kapsamında iktidardaki Sudan Egemenlik Konseyi liderleri General Abdel-Fattah Burhan ve Sudanlı liderlerle görüşmesi bekleniyor. Sudan basınına göre, görüşmeler sırasında Sudan’ın ekonomik durumu ve ABD’den Sudan'a sağlanacak yardım gibi konular ele alınacak. Sudan ziyareti öncesi Mısır’a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Mnuchin, başkent Kahire’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdel-Fattah El-Sisi ile görüştü. Öte yandan, ABD’nin Sudan’ı ’terörü destekleyen ülkeler’ listesinden resmen çıkarmasına ilişkin karar Aralık ayında itibariyle yürürlüğe girmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını Ekim ayında açıklamıştı. Sudan, El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin’i kabul ederek terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Sudan’a 1997’de ekonomik yaptırımlar uygulamaya karan veren ABD bu kez, Kenya ve Tanzanya Büyükelçiliklerine yönelik saldırıların ardından ekonomik yaptırımları sertleştirmişti. 1998 yılında ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki Büyükelçiliklerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına en az 10 milyar dolar tazminat ödenmesi kararını 18 Mayıs’ta alan ABD Yüksek Mahkemesi, tazminatı 335 milyon dolara düşürmüştü.
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