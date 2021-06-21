Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ABD Donanması, uçak gemisinin dayanıklılığını ölçmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı

ABD Donanması, uçak gemisinin dayanıklılığını ölçmek için 18 tonun üzerinde patlayıcı kullandı

- Patlama anının 4 açıdan gösterimiANKARA (AA) - ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı.BBC’nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford’un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD’nin doğu kıyılarında yürütülen “Donanma Şok Denemeleri” (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.
Yapılacak diğer testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi.

Uçak Gemi Deprem Uçak Gemisi Savaş Gemisi Kabiliyet 

İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement