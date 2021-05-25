- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turunun ilk durağı Tel Aviv'de

-Ashkenazi'nin Blinken'ı karşılaması



( TEL AVİV ) TEL AVİV



- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi desteklemek amacıyla çıktığı Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail’in başkenti Tel Aviv'e geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında 21 Mayıs’ta varılan ateşkesin ardından çıktığı 4 günlük Orta Doğu turunun ilk durağı olan İsrail’in başkenti Tel Aviv'e geldi. Blinken, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi tarafından karşılandı. Blinken, Tel Aviv temasları kapsamında İsrailli mevkidaşı Ashkenazi ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra Batı Şeria’da bulunan Ramallah'a geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese verilen destek ile Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması konularının ele alınması bekleniyor. Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin’in yanı sıra ateşkesi pekiştirmek ve çatışmaların tekrar başlaması riskini azaltmaya yönelik çabaları ele almak üzere Mısır ve Ürdün'de de temaslarda bulunacak. İsrail’in 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı ve 11 gün boyunca devam eden saldırıları, ABD'den gelen baskılar üzerine taraflar arasında 21 Mayıs’ta alınan ateşkes kararı ile sona ermişti.

