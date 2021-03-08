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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ABD'deki Türkiye'yi karalama reklamının arkasından FETÖ çıktı

ABD'deki Türkiye'yi karalama reklamının arkasından FETÖ çıktı

- AA muhabirinin FETÖ ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" grubunun başkanı Murat Kaval'a soru sorması - Kaval'ın AA muhabirini tehdit etmesi - AA muhabirinin anonsu - AA muhabiri, ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen reklamı organize eden FETÖ ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" grubunun başkanı Murat Kaval'a ulaştı - ABD'nin dünyaca ünlü New York 'taki Times Meydanı'nda Türkiye'yi karalamak amacıyla verilen dijital reklamı, FETÖ ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı grubun organize ettiği ortaya çıktı - Kaval'ın sıkışınca "Sizi FBI'a vereceğiz" şeklinde hemen AA muhabirini tehdit etmesi ise dikkat çektiNEW YORK (AA) - ABD'de Türkiye'yi karalamayı hedefleyen reklamın arkasından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili "Advocates of Silenced Turkey" adlı organizasyon çıktı.AA muhabiri, New York 'taki ünlü Times Meydanı’nda Türkiye'ye yönelik karalama kampanyası yapan organizasyonun başkanı Murat Kaval'a ulaştı.AA muhabirlerini karşısında bulunca panikleyen ve telefonla konuşan Kaval, "Türkiye düşmanlığı yapılan ilanı neden verdiniz, bu parayı nereden buldunuz?" sorularına karşı telefonuyla AA ekibinin görüntülerini almaya başladı.
Israrla muhabirin adını soran ve "Biz Anadolu Ajansı'yız" cevabının ardından zorla mikrofonu indirmeye çalışan Kaval, muhabirin "İlanı koymanızı FETÖ mü söyledi? Kaç para aldınız?" sorularına ise "Bizim FETÖ'yle işimiz yok" cevabını vererek terör örgütüyle irtibatı olmadığını ileri sürdü.Kaval, muhabirin elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili sorusuna yanıt verirken ise söze "Sayın Gülen" diye başladı.
Muhabirin, kurumun bütçesinin yıllık 63 bin dolar olduğunu belirterek bu kadar sınırlı bir bütçeyle nasıl 40 farklı şehirde ilan verebildiklerini sorması üzerine Kaval, alaylı bir tavırla "Çok basit, söyleyeceğim" diyerek muhabirini ismini öğrenme konusunda ısrarcı olmaya devam etti.Muhabirin kurumda kaç kişi çalıştığını, neden internet sayfasında bu bilgilerin yer almadığını ve yasa dışı bir örgüt olup olmadıklarını sormasının üzerine ise Kaval, "Yakında görürsünüz, yakında görürsünüz." dedi.
- FBI ile tehdit etti"İllegal örgüt müsünüz?" sorusuna önce cevap vermeyen Kaval, daha sonra dönerek "İllegal örgüt olsak ABD'de kalma imkanımız var mı, bunu çok iyi biliyorsunuz." diye cevap verdi.Kaval’ın konuşmasının ortasında "Gerekli bilgileri, sizi FBI'a vereceğiz." şeklinde hemen AA muhabirini tehdit etmesi ise dikkat çekti. - Türkiye'yi karalamaya yönelik reklam tepki çekmiştiFETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.Türk toplumu üyeleri, ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e - posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.Reklam üzerine New York kentinde, FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York 'un işlek alanlarında dolaşan kamyonetle FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterilmişti.Kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pensilvanya'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görülmüştü.Reklam Türkiye'de de tepkiyle karşılanmış, birçok ilde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görselleri yansıtılmıştı.

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