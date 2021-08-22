Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- ABD’deki sel felaketinde can kaybı 15’e yükseldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD’deki sel felaketinde can kaybı 15’e yükseldi

- ABD’deki sel felaketinde can kaybı 15’e yükseldi

-Tennesse’den görüntüler

( TENNESSEE ) TENNESSEE

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Sel 


- ABD’nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselirken, kayıp olan 30 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. ABD’nin Tennessee eyaletinin Hickman, Houston ve Humphreys ve Dickson bölgelerinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Humphreys County Şerifi Chris Davis yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini aktararak, en az 30 kişinin kaybolduğunu ifade etti.
Davis, kayıplar arasında 5 ila 7 çocuk bulunduğunu belirtti.
Davis, halktan zorunlu olmadıkça ilçe merkezi Waverly'ye gelmemeleri çağrısında bulunarak, "Zorunda değilsen Waverly'ye gelmemenizi tercih ederiz” dedi.
Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı ifade edildi.
İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı