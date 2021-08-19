- ABD’deki San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde kamyon yangını



- ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco-Oakland Körfez Köprüsü üzerinde seyir halindeki kamyonda yangın çıkması sonucu köprü trafiğe kapatıldı. ABD’nin California eyaletinde yer alan San Francisco ile Oakland kentlerini birbirine bağlayan San Francisco - Oakland Körfez Köprüsü üzerinde seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Güvenlik amacı ile köprü trafiğe kapatılırken, kamyonda Propan gazı yüklü tüpler olduğu ve en az iki patlama meydana geldiği aktarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapıldı. Yetkililer, yangının söndürüldüğünü ve köprünün kısa süre içinde yeniden trafiğe açılacağını aktardı.

