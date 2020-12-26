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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ABD'deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ABD'deki patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

-Patlama anına ait yeni görüntü

( TENNESSEE ) TENNESSEE

Ercek Kamera Patlama Anı Karavan Müfettiş 


- ABD'nin Nashville kentinde park halinde bir araçta meydana gelen patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde Noel sabahında park halindeki bir karavanda patlama meydan gelmişti. Patlamada 3 kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından olayla ilgili soruşturmayı FBI devralmıştı. Patlamada çok sayıda araç ile 40’dan fazla ev ve işyerinde maddi hasar meydana geldi. FBI Özel Ajanı Doug Korneski yaptığı açıklamada, müfettişlerin enkazın ortasında bulunan insan kalıntılarını tespit etmek için özenle çalıştıklarını ifade ederken, FBI'ın Virginia merkezli Davranış Analizi Birimi'nden personellerin saldırganın motivasyonlarını belirlemek üzere bölgeye getirildiğini aktardı. "Bu noktada tek bir kişiyi teşhis etmeye hazır değiliz" ifadelerini kullanan Korneski, yetkililerin 500 ipucunu takip ettiklerini ve patlamayla bağlantısı olabilecek "birkaç kişiyi" mercek altına aldığını açıkladı.
Tennessee Valisi Bill Lee ise yaptığı açıklamada, patlamanın yaşandığı bölgeyi gezdiğini, kimsenin hayatını kaybetmemesinin "büyük şans" olduğunu ifade etti.
Vali Lee, Başkan Donald Trump'a mektup yazarak bölgede federal bir acil durum ilanı talep etti. Çevrede bulunan güvenlik kameraları patlama anını saniye saniye kaydederken, patlama anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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