- ABD’deki orman yangınında alev hortumu oluştu

-Alev hortumu



( CALİFORNİA ) CALİFORNİA



- ABD’de yüksek sıcaklıkların yol açtığı orman yangınında alev hortumu oluştu. ABD’nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. California eyaletinin güneyinde Riverside’da yangın söndürme çalışmaları sırasında rüzgarın etkisiyle alev hortumu oluştu. Alev hortumuna yangın söndürme uçağı müdahale etti. California genelinde 15 bin 200 itfaiye eri yangın söndürme çalışmalarında görevlendirildi. Yangınlar nedeniyle eyalette 400 ev ve bina küle dönerken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. ABD genelinde ise 90 büyük yangınla mücadelenin sürdüğü belirtildi. Öte yandan, 29 Haziran'da da California'nın kuzeyindeki orman yangınları sırasında alev hortumu oluşmuştu.

