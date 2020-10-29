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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
ABD'de Zeta Kasırgası: 1 Ölü

ABD'de Zeta Kasırgası: 1 Ölü

Kasırgadan etkilenen bölgelerden görüntü

( LOUISIANA ) - ABD’de Zeta Kasırgası: 1 ölü LOUISIANA

Feribot Seferleri Elektrik Hattı Gori Kasırga Yükselen 


- ABD’nin güney kıyılarında ilerleyen Zeta Kasırgası, dün akşam saatleri itibariyle ABD’nin Louisiana eyaletine ulaştı. İkinci kategoriye yükseltilen kasırga nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Haftanın başından beri ABD’nin güney kıyılarını etkisi altına alan Zeta Kasırgası; dün akşam saatlerinde ABD’nin Louisiana kıyılarına ulaştı. Kasırga nedeniyle New Orleans'ta elektrik hattının devrilmesi sonucu akıma kapılan 1 kişi hayatı kaybetti. Ölen kişinin 55 yaşında olduğu açıklandı. ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, Louisiana’ya ulaştığında güçlenerek 2. kategoriye yükselen Zeta Kasırgasına karşı halkı hazırlıklı olmaya çağıran Louisiana Valisi John Bel Edwards, fırtınanın vereceği zararı en aza indirmek için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Edwards, halka Louisiana’da bu yıl kaydedilen beşinci tropik fırtına olan Zeta’yı ciddiye almaları ve hazırlıklarını tamamlamaları yönünde uyarılarda bulundu. Alınan önlemler doğrultusunda, ülkede eğitime ara verilirken tüm otobüs, tramvay ve feribot seferleri askıya alındı.
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