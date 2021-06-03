Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı

- ABD'de yurttan kaçan çocuklar pompalı tüfek ve kalaşnikofla polise ateş açtı

polisin vücut kamerasına ait görüntüler

Çatışma Basın Toplantısı Toplantı Pompalı Tüfek Kalaşnikof 

-silah sesleri
-evin havadan görüntüleri
-teslim olan çocuk
-detay
-polisin basın toplantısı

( FLORIDA ) FLORIDA

- ABD'nin Florida eyaletinde yurttan kaçarak bir eve giren iki çocuk, kalaşnikof ve pompalı tüfekle polise ateş açtı. 35 dakika süren çatışmada polisin dikkati sayesinde ölen olmadı. ABD'nin Florida eyaletinde yurttan kaçan 12 ve 14 yaşındaki iki çocuk, girdikleri evden aldıkları tüfeklerle uzun süre polisle çatıştı. Florida eyaletine bağlı Volusia'da 12 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, kaldıkları yurttan bir görevliyi sopayla yaralayarak kaçtı. Olayın ardından polise haber verilirken, çocuklar ise izinsiz şekilde bir eve girdi. Yoldan geçen birinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Evin etrafını kuşatan polisler, içerideki çocuklara "teslim olun" çağrısında bulundu. Çocuklar ise polislerin çağrısına silahla karşılık verdi. 14 yaşındaki N.J., evden aldığı pompalı tüfekle, 12 yaşındaki T.O. ise AK-47 tipi kalaşnikofla polise ateş açtı. 35 dakika saat süren çatışma sonrası 14 yaşındaki çocuk yaralanarak teslim oldu. N.J. hastaneye kaldırılırken, 12 yaşındaki çocuk da kalaşnikofu bırakarak dışarı çıktı. "Polisin dikkati olmasaydı birileri ölmüş olacaktı" Volusia County Şerif Ofisinden Mike Chitwood olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, iki çocuk tarafından kolluk kuvvetlerine sürekli ateş açıldığını belirtti.
35 yıldır polislikte hiç böyle bir şey yaşamadığını dile getiren Ghitwood, "Polisler bu gece gerilimi azaltmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve neredeyse 12 yaşındaki ve 14 yaşındaki çocukların karşısında hayatlarını kaybediyorlardı. Dikkatleri olmasaydı birileri ölmüş olacaktı" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement