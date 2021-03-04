Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- ABD'de yük treni raydan çıkınca 44 vagon birbirine girdi

- ABD'de yük treni raydan çıkınca 44 vagon birbirine girdi

olay yeri detay

( CALİFORNİA ) CALİFORNİA

Vagon Yük Treni 


- ABD'nin California eyaletinde bir yük treninin raydan çıkarak kuma oturması sonucu birbirine giren 44 vagonda hasar meydana geldi. ABD'nin California eyaletinde seyir halindeki yük treni raydan çıktı. Trenin kuma oturmasının ardından 44 vagon birbirine girdi. San Bernardino İlçe İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada özel bir şirkete ait olduğu belirtilen yük treninin Ludlow'da öğle saatlerinde raylardan çıktığı belirtildi. Kazada kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Trenin ait olduğu şirketin sözcüsü Lena Kent ise, "İlk raporlar 44 vagonun raydan çıktığını ve etanol alkol taşıyan bir vagonda sızıntı meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı