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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD'de yönetim binalarının önü Ulusal Muhafızlarla dolu

- ABD'de yönetim binalarının önü Ulusal Muhafızlarla dolu

Ulusal muhafızların fotoğrafları

(WASHINGTON) WASHINGTON

Yemin Töreni Başkent Harekete Geç Saldırı 


- ABD’de Kongre binasına yönelik baskının ardından Washington D.C’de arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında Ulusal Muhafızlar, yönetim binalarının önünde güvenliği sağlıyor. ABD’de 6 Ocak’ta Kongre binasına gerçekleştirilen baskının ardından ülke genelinde güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde yollar kapatılırken, demir bariyerlerle kapatılan alana zorla girmeye çalışan kişiler gözaltına alınıyor. Alınan önlemler kapsamında başkent Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başladı.
Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Çarşamba günü gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi olası bir saldırı için harekete geçen Ulusal Muhafızlar, başkent Washington D.C’de görev yapıyor. Baskının ardından önlemlerin alındığı Washington D.C’de yönetim binalarının önü görevli Ulusal Muhafızlarla dolu.
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