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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’de yolcu uçağında maske takmadı, kabin görevlisine saldırdı

- ABD’de yolcu uçağında maske takmadı, kabin görevlisine saldırdı

Olay yerinden görüntü detay

( MİAMİ ) MİAMİ

Yolcu Uçağı Kabin Görevlisi 


- ABD’de Delta Havayollarına ait Miami-Atlanta seferini yapan uçakta bir yolcu maske takmayı reddederek kabin görevlisine saldırdı. ABD’de Delta Havayollarına ait Miami - Atlanta seferini yapan uçakta Pazartesi gecesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele önlemleri çerçevesinde maske takması istenen bir yolcu uçakta gerginliğe neden oldu. Maske takmayı reddeden şahıs, öncelikle bir kabin görevlisi ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın hemen sonrasında uçaktaki güvenlik prosedürlerine uymayı reddeden yolcu, kabin görevlisini darp etti. Saldırgan şahıs ve bir yolcu, Miami-Dade Polis Departmanı tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Yaşanan olay nedeniyle uçak 4 saat rötarlı kalkış gerçekleştirdi. ABD’de Covid-19 ile mücadele önlemleri çerçevesinde bazı havayolu firmaları, yolcularına kabin içinde maske takma zorunluluğu getirmişti.
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