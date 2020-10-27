- ABD’de Wallace protestoları başladı



- ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polisin 27 yaşındaki siyahi genç Walter Wallace’ı öldürmesinin ardından Philadelphia’da başlayan protestolar ülke genelindeki protestoların fitilini ateşledi. ABD’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde polis memurlarının ihbar üzerine gittiği mahallede Walter Wallace’ı öldürmesinin ardından başlayan protestolar şehirde gerginliği arttırdı. Malcolm X Parkı’ından Pine Sokağı’nda bulunan polis karakoluna yürüyüşe başlayan protestocular kısa süre içinde şehrin 52. sokağı trafiğe kapatarak polis ile karşı karşıya geldi. Yüzlerce kişinin katıldığı protestoda halk, birçok dükkanı yağmaladı ve çevreye zarar verdi. Protestolar sırasında Pine Sokağı Polis Karakolu yağmacılar tarafından atılan taşlar nedeniyle zarar görürken, çok sayıda polis aracı yağmalanmasının ardından kundaklanarak kullanılamaz hale geldi. ABD polisi, protestocular ile çıkan çatışmalara müdahale etmek ve protestoyu bastırmak için kalkan ve cop kullanırken, protestocular ise polise karşı taş, sopa ve havai fişekler ile saldırdı. Çevredeki çöp konteynırlarını ve otomobilleri yakan göstericiler maddi zarara neden oldu. Yaşanan çatışmalar ve korku dolu anlar ise anbean kameralara yansıdı. Olay yerine ait görüntülerde bir aracın protestocu bir kadına çarpması kayda geçerken, polisin yağmacılara engel olmak için çevreye ateş açması dikkat çekti. Philadelphia Polis Departmanı Sözcüsü Eric Gripp yaptığı açıklamada, 56 yaşındaki bir kadın polisin protestoculara ait bir aracın altında kalarak bacağının kırıldığını ve yaralanan polisin hastaneye kaldırıldığını bildirdi. ABD polisi tarafından yapılan yapılan açıklamada, 29 polis memurunun daha hastaneye kaldırıldığını ve tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti.

Protestoların öncesinde ABD polisinin dün ihbar üzerine gittiği mahallede, Walter Wallace’ın elindeki bıçağı bırakmayı reddetmesinin ardından 2 polis memuru tarafından annesinin önünde vurması halk arasında gerginliğe neden olmuştu. 10 farklı yerinden vurularak hastaneye kaldırılan Wallace’ın hayatını kaybetmesi ise protestoların kıvılcımlanmasına ve ülke genelinde halk tarafından polise yönelik büyük tepkiye neden olmuştu.



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