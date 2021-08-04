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- ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı

- ABD’de uçakta hostesleri taciz eden yolcu, koltuğa bantlandı

Uçaktan detay

Yolcu Uçağı Urus Altın Delphi Suç Duyurusu 

-Kabin görevlilerin müdahalesi

( MİAMİ ) MİAMİ

- ABD’de yolcu uçağında sefer sırasında hostesleri taciz eden ve diğer yolcuları rahatsız eden şahıs, kabin görevlileri tarafından koltuğa bantlandı. ABD’nin Philadelphia kentinden Miami'ye sefer yapan Frontier Airlines Havayolu şirketine ait yolcu uçağında 22 yaşındaki Maxwell Berry olay çıkarttı. Alkol etkisi altında olan Berry, tuvalete gittikten sonra tişörtünü çıkarıp koltuğuna döndü. Kabin görevlileri yolcuya giyinmesi gerektiğini söyleyerek çantasından bir tişört çıkarmasına yardım etti. Berry, hostesleri taciz etmesinin yanı sıra yolcuları da rahatsız etti. Mürettebat, Berry’i sakinleştirmek amacıyla yolcu koltuğa bantlamak zorunda kaldı. Olayın ardından Miami Polis Departmanı, Berry’e karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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