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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü

- ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü

Olay yerinden görüntü

-Evden detay

( MİCHİGAN ) MİCHİGAN

- ABD’de küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu, uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan biri pilot, 2’si yolcu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın üzerine düştüğü evde bulunan 5 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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