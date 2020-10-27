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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- ABD’de Türk Festivali bu yıl sanal ortamda gerçekleştirildi

- ABD’de Türk Festivali bu yıl sanal ortamda gerçekleştirildi

Karagöz Hacivat gösterimi

Sanal Ortam Başkent Festival İngilizce 

-Çocukların görüntüsü
-Detaylar

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’nin başkenti Washington DC’de Türk Amerikan Derneği tarafından düzenlenen Türk Festivali, bu yıl korana virüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirildi.
ABD’nin başkenti Washington DC’de Türk Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından her yıl Eylül ayında düzenlenen Türk Festivali, bu yıl korana virüs salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirildi.
Türk-Amerikan Derneği Başkanı Sıtkı Kazancı, festivalin bu yıl korana virüs nedeniyle sanal ortamda yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, herkesin dernekte gönüllü çalıştığını açıkladı.
Kazancı, “Amacımız Türk kültürünü ABD'de tanıtmak. Bu çerçevede, Türk kültürünün tanıtımı için Karagöz-Hacivat’ı Türk-Amerikalı çocuklarla buluşturduk” dedi.
Türk-Amerikan Sanat Topluluğu tarafından yaklaşık 5 yıldan bu yana Amerika’da İngilizce sahnelenen Hacivat-Karagöz Kukla gösterisi sanal ortamda gösterildi. Geçtiğimiz hafta, TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz, sanal ortamda 100’e yakın çocuğun katılımıyla İngilizce olarak gerçekleştirildi.
TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı, gösteri sonunda yaptığı açıklamada, Türk kültürünü Amerika’da tanıtmak için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Bu yıl ilk kez internet üzerinden bu gösteriyi yaptığını ifade eden Yazıcı, çocukların gösteriden çok memnun kaldığını ve onlara Hacivat-Karagöz’ün kim olduğunu kısa da olsa açıkladıklarını söyledi.


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