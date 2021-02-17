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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD'de Trump Plaza, kontrollü şekilde yıkıldı

- ABD'de Trump Plaza, kontrollü şekilde yıkıldı

- Trump Plaza'nın yıkım anından görüntü, detay

( NEW JERSEY ) NEW JERSEY

Kamera Gesi Kumarhane Irak Trol 


- ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan eski otel ve kumarhane olarak hizmet veren Trump Plaza, 2014 yılında kalıcı olarak kapatılmasının ardından kontrollü şekilde yıkıldı. ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Atlantic City bölgesinde bulunan ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a ait Trump Organizasyonu tarafından 1984 yılında inşa edilen Trump Plaza, kontrollü şekilde yıkıldı. Dünyanın en ünlü yıldızlarının uğrak yeri olan plaza, yönetim kurulu tarafından yenileme ve genişleme çalışmaları için yeterli yatırımın elde edilememesinin ardından 2014 yılında kalıcı olarak kapatılmıştı. Plaza, kapatılmasının ardından 2016 yılında milyarder Carl Icahn'a satılmıştı. Icahn ise plazayı satın almasının ardından yaptığı açıklamada, Plaza'nın yıkılacağını belirtmişti. Icahn'ın açıklaması ile hazırlıkların başladığı plaza, bugün son hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü şekildi yıkıldı. Milyarder Ichan, Plaza arazisine ne yapılacağı konusunda soruları cevapsız bırakırken, plazanın yıkımı anbean kameralara yansıdı.
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