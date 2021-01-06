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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD'de Trump destekçilerinden Kongre binasını basma girişimi

- ABD'de Trump destekçilerinden Kongre binasını basma girişimi

-Kongre binasında çıkan olaylardan görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

Polis Arbede Göz Yaşartıcı Gaz Başkent Irak 


- ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri, başkent Washington DC’de bulunan kongre binasına yürüdü. Polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı. ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC’de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına yürüdü. Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump’ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girmeye çalıştı. Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi.
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