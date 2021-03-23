Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü

- ABD'de süpermarkete silahlı saldırının bilançosu netleşti: 1'i polis 10 ölü

havadan olay yerin görüntüleri

İlk Müdahale Ambulans Helikopter Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Süpermarket 

-yakalanan yaralı şüpheli detay
-polis araçları detay

(COLORADO) COLORADO

- ABD’nin Boulder şehrinde süpermarkete kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1'i polis olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers adlı markete gerçekleştirilen silahlı saldırının bilançosu belli oldu. Boulder Polis Şefi Maris Herold yaptığı açıklamada, korkunç saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Herold, yaşamını yitirenlerden birinin saldırıya ilk müdahale eden 51 yaşındaki polis Eric Talley olduğunu belirtti.
Saldırıyla ilgili 1 şüphelinin gözaltında olduğunu ve hastanede tedavi edildiğini doğrulayan Herold, "Halka güvende olduklarına dair güvence vermek istiyorum" diye konuştu.
Saldırıda yaşamını yitiren diğer 9 kişinin ise kimlikleri açıklanmadı. Colorado Valisi Jared Polis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu üzüntülü ve kederli zamanda dualarım Coloradolu dostlarımızla birlikte" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Başkan Joe Biden'ın saldırıyla ilgili bilgilendirildiğini ifade etti.
Ne olmuştu Süpermarkete gerçekleştirilen saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, yaralılara müdahale amacı ile süpermarketin park alanına 2 ambulans helikopter iniş yapmıştı. Saldırganın yakalanması için bölge polisi ve şerif departmanının gerçekleştirdiği operasyonda güvenlik güçleri, içeriye girerek 40 yaşlarında beyaz bir şüpheliyi yakalamıştı. Zanlının ayağından yaralandığı görülmüştü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement