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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ABD’de süpermarkete silahlı saldırı

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı

-Saldırının yapıldığı bölgeden görüntüler

(COLORADO) COLORADO

Ambulans Helikopter Silahlı Saldırgan Güvenlik Güçleri Silahlı Saldırı Süpermarket 


- ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder şehrinde bulunan bir süpermarkete kimliği belirsiz silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi.
ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Boulder kentinde bulunan King Soopers isimli markete kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılara müdahale amacı ile süpermarketin park alanına iki adet ambulans helikopter iniş yaptı. Boulder Polisi tarafından yayınlana mesajda, silahlı saldırganın hala aktif olduğu belirtilerek, vatandaşlar bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Saldırganın yakalanması için bölge polisi ve şerif departmanının operasyon düzenledi.
Saldırının yapıldığı süpermarketin çevresinde bulunan güvenlik güçleri içeriye teslim ol çağrısında bulundu. Ardından içeri giren güvenlik güçleri, 40 yaşlarında beyaz bir şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ayağından yaralandığı görüldü.
Güvenlik güçleri, 55 yaşlarında ikinci bir şahsı daha gözaltına alırken, şüphelinin saldırı ile bir bağlantısının olup olmadığı hakkında bilgi paylaşmadı. Güvenlik güçleri tarafından saldırının kaç kişi tarafından düzenlendiği ve saldırdaki ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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