- ABD'de siyahi gencin ölümünün ardından tansiyon düşmüyor - Polis ile protestocular arasında çatışmalar devam etti: 60'tan fazla gözaltı



- ABD’nin Minnesota eyaletinde 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara dökülen protestocular polisle çatıştı. Brooklyn Center Polis Departmanına saldıran protestoculara polis müdahalede bulunurken, 60'tan fazla kişi gözaltına alındı. ABD’nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından Brooklyn Center’da başlayan protestolar devam ediyor. Wright'ı vurarak öldüren polis memuru Kim Potter’ın görevinden istifa etmesine rağmen öfkesi dinmeyen halk, protestoların 3. gecesinde polis ile çatıştı. Brooklyn Center Polis Departmanına atılan havai fişek ve yabancı cisimlere polis ekibi göz yaşartıcı gaz, sersemletici el bombası ve plastik mermi ile karşılık verdi. Minnesota Eyalet Devriye Şefi Albay Matt Langer çıkan olaylarda 60'tan fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde de gece saatlerinde devam eden gösterilerde yaklaşık 100 protestocu Portland Polis Derneği Binası'na yürüdü. Yaklaşık 1 saat sonra binanın yan tarafından alevler çıktığı görülürken, gösteriler "isyan" olarak nitelendirildi. Portland, geçtiğimiz yıl Minnesota eyaletinde polisin boynuna uyguladığı baskı sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün ardından başlayan kitlesel protestoların merkezi olarak biliniyordu.



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