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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

- ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

olay yeri detay

Polis Hastane Eğlence Mekanı Silahlı Saldırı Saldırı 

-polis araçları

(WISCONSIN) WISCONSIN

- ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir eğlence mekanına gerçekleştirilen saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da yer alan bir eğlence mekanında silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Polis David Wright yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını aktardı. Saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini belirten Wright, saldırının "planlı ve münferit bir olay" gibi göründüğünü dile getirdi. Wright, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını vurguladı.
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