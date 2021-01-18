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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD’de silahlı gruplar 'Lobi Günü' nedeniyle sokağa indi

- ABD’de silahlı gruplar 'Lobi Günü' nedeniyle sokağa indi

-Virgini’dansilahlı grupların gösterisi

( VIRGINIA ) - ABD’de silahlı gruplar "Lobi Günü" nedeniyle sokağa indi VIRGINIA

Yemin Töreni Dera Toplantı 


- ABD’nin Virginia eyaletinde silahlı gruplar Lobi Günü nedeniyle sokaklara indi. Virginia eyaletine bağlı Richmond’da Proud Boys ve Boogaloo Bois'in üyeleri olan silahlı gruplar, Lobi Günü nedeni ile sokaklara indi. Silahlı gruplar, Anayasanın 2’nci maddesinde yer alan "silah kullanabilme özgürlüğünü kaybetmemek" için eyaletin Genel Kurul toplantısının başlangıcında Eyalet Meclis binasının yakınlarında toplandı. Silahlı gruplar, her sene eyalette silahlanmaya yönelik kısıtlamaların getirilmesine engel olmak amacı ile sokağa inerek, meclis üyelerine buna karşı olduklarını göstermeye çalışıyor. Başkent Washington DC’de bulunan Kongre binasına 6 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin baskın düzenlenmesinin ardından tüm eyaletlerde meclis binaları koruma altına alındı. Silahlı grupların ülkede devam eden gerginliğe rağmen Virginia’da sokağa inmesi ise tepkilere neden oldu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise geçtiğimiz günlerde, ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesi 6 Ocak’takine benzer olayların diğer eyaletlerin meclis binalarında da yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.
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